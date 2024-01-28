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· Алина Алмакаева

Деньги снимут у всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

Деньги снимут у всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

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Обладателям пластиковых карт платежной системы «Мир» было объявлено о неожиданных изменениях в процессе оплаты, согласно сообщению от Primpress.

Известный эксперт в области финансов предупредил о том, что в ближайшей перспективе каскады покупок с использованием указанных карт будут подвергнуты корректировке. Если ранее средства снимались немедленно, то теперь это будет происходить с некоторой задержкой – через несколько часов, а то и дней.

Профильный специалист разъяснил, что задержка списания средств может оказаться удобной в случае технических сбоев в работе платежных терминалов, когда информация сохраняется и передается в банк после восстановления связи. Этот механизм отложенной оплаты уже применяется в определенных случаях, к примеру, при оплате проезда в общественном транспорте, где уведомление о списании денег может поступить с некоторой задержкой.

До наступления весны указанные изменения будут затрагивать разные сферы расходов – от повседневных покупок в магазинах до аренды автомобилей и бронирования отелей. Однако стоит отметить, что такие изменения могут вызвать определенные трудности при отслеживании финансов, поскольку платежи станут менее предсказуемыми и средства могут быть списаны в момент, когда это будет наименее удобным.

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