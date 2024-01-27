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Деньги снимут со всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

Деньги снимут со всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

newizv.ru

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Новые правила оплаты покупок для владельцев банковских карт «Мир» национальной платежной системы, которые предусматривают отложенное списание средств со счета после совершения транзакции, могут оказаться неожиданностью для многих. Согласно информации PRIMPRESS, такие новые условия начнут действовать уже в этой весной.

Отложенные операции могут быть полезны в случае ошибок с терминалом или задержек в сети, но одновременно могут создать проблемы для контроля расходов. Например, владельцы карт могут забыть о совершенных операциях и обнаружить списание денег в неудобное время.

Это изменение затронет различные виды операций, включая покупки, аренду автомобилей и другие. Оно позволит проводить списание средств не сразу после операции, а в определенный период времени, что может повлиять на контроль за расходами.

В свете этого владельцам карт рекомендуется более внимательно отслеживать свои операции и бюджет, чтобы избежать непредвиденных списаний и убедиться, что у них всегда есть достаточно средств на счете для планируемых расходов.

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