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Деньги снимут поголовно у всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

Деньги снимут поголовно у всех: владельцев карт «Мир» ждет не очень приятный сюрприз

aif.ru

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Согласно информации, опубликованной primpress, владельцам карт платежной системы «Мир» стоит готовиться к изменениям в процессе оплаты. Опытный финансовый эксперт предупреждает о том, что в ближайшей перспективе каскад покупок с использованием данных карт будет подвергнут изменениям. Ранее средства с карты списывались немедленно, но теперь это будет происходить с некоторой задержкой - через несколько часов или даже дней.

Специалист поясняет, что такая задержка в списании средств может быть удобной в случаях, когда возникают технические сбои на терминалах, и сохраненная информация передается в банк после восстановления связи. Механизм отложенной оплаты уже используется в некоторых сферах, например, при оплате проезда в общественном транспорте, где уведомление о списании денег может поступать с некоторой задержкой.

До весны эти изменения затронут различные сферы потребления - от повседневных покупок в магазинах до аренды автомобилей и бронирования отелей. Тем не менее, такие изменения могут создать определенные трудности при отслеживании финансов, поскольку платежи станут менее предсказуемыми, и средства могут быть списаны в момент, когда это будет наименее удобно.

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