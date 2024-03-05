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Деньги потекут, как из рога изобилия: Глоба назвала два знака, которые будут жить в достатке с 6 марта

Деньги потекут, как из рога изобилия: Глоба назвала два знака, которые будут жить в достатке с 6 марта

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Согласно гороскопу известного астролога Павла Глобы, наступивший месяц обещает быть особенно удачным для двух знаков зодиака, кто может ощутить особое влияние благоприятных звезд.

По словам предсказателя, эти знаки зодиака могут сорвать большой куш в лотерее, так фортуна будет их верным партнером.

Для родившихся под созвездием Овна предсказывается крупное вознаграждение от начальства. Возможно, ваша неоценимая помощь в решении задач помогла предотвратить серьезные проблемы для всего коллектива. Помимо этого, астролог говорит о новом источнике дохода, который ранее не был частью вашей жизни. Вероятнее всего, деньги придут от людей, которым вы помогали в прошлом.

С другой стороны, для Стрельцов наступивший первый весенний месяц станет временем размышлений о создании собственного бизнеса. Те, кому особенно повезет, смогут успешно совместить работу и увлечения, что принесет им не только дополнительный доход, но и настоящее удовольствие от занятий. Возможность воплотить свои идеи в жизнь будет действительно уникальной, сообщает gorodkirov.

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