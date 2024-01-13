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«Деньги обесценятся в один миг»: эксперты предсказали, что будет с рублем уже этой весной

«Деньги обесценятся в один миг»: эксперты предсказали, что будет с рублем уже этой весной

bankstoday.net

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Эксперты прогнозируют возможное стремительное обесценивание российского рубля, сопоставимое по силе с резким падением в 2014 году, сообщает информационный портал «Deita.ru».

Согласно словам известного экономиста Михаила Хазина, российские власти уже предпринимают усилия для сдерживания инфляции путем повышения ключевой ставки, однако эти меры являются недостаточными. Аналогичная ситуация имела место в 2014 году, когда Центральный банк России вынужден был поднять ставку до 17 процентов годовых, но проблема так и не была полностью решена. В декабре 2015 года, в связи с этим, регулятор вынужден был провести резкую девальвацию рубля, что привело к его падению в два раза по отношению к доллару.

Известный экономист предупреждает, что похожий сценарий может реализоваться уже весной текущего года. В таком случае граждане России столкнутся с более сильным ухудшением финансовой ситуации, чем ожидается. Несмотря на официальные прогнозы о 7,5 процентной инфляции, цифры могут оказаться гораздо выше.

Традиционное повышение цен в начале года, высокий уровень инфляции, последующая обесцененность рубля и резкое повышение курса доллара могут повлечь за собой дальнейшее ухудшение ситуации для граждан и обесценение их сбережений. Все указанные события могут повториться, создавая серьезные экономические трудности.

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