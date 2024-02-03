Деньги исчезнут с карт «Мир»: обладателям надо приготовиться
zebra-tv.ru
Владельцам карт платежной системы "Мир" следует готовиться к изменениям в процессе оплаты. Финансовый эксперт предупреждает, что в ближайшем будущем покупки с использованием таких карт будут происходить с некоторой задержкой. Ранее средства с карты списывались сразу же, однако теперь процесс будет отложен на несколько часов или даже дней.
Эти изменения затронут различные сферы потребления до весны – от ежедневных покупок в магазинах до аренды автомобилей и бронирования отелей. Однако такие изменения могут вызвать определенные сложности в отслеживании финансов, поскольку платежи станут менее предсказуемыми, и средства могут быть списаны в самый неудобный момент.