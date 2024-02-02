Деньги исчезнут с карт «Мир»: держателей пластика предупредили

Всем россиянам, пользующимся банковскими картами в платежной системе «Мир», следует быть готовыми к изменениям в процессе совершения операций.

Финансовые эксперты предупреждают граждан Российской Федерации, что в будущем изменится структура покупок по дебетовым картам. В отличие от прежней практики мгновенного списания средств, в ближайшем будущем списание будет откладываться на часы или дни.

Эксперты поясняют, что такие задержки списания действуют в случае технического сбоя на терминале, после чего связь восстанавливается и информация о платеже отправляется в банк. Системы постоплаты уже успешно используются в некоторых секторах, например, при оплате проезда в общественном транспорте, где уже происходит отсроченное оповещение о задолженности.

Весной эти изменения затронут целый ряд сфер потребления - от повседневных покупок в магазинах до бронирования гостиниц. Однако эти изменения могут усложнить контроль за финансами домохозяйств, поскольку момент заимствования станет менее предсказуемым, что может спровоцировать пользователей.