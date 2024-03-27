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· Артем Акчурин

Деньги и любовь на пороге: Глоба рассказала, у кого начнется сплошная белая полоса уже с 1 апреля

Деньги и любовь на пороге: Глоба рассказала, у кого начнется сплошная белая полоса уже с 1 апреля

atorus.ru

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Тамара Глоба, известная предсказательница из России, заявила, что с середины весны истинное счастье ощутят представители трех знаков зодиака: Тельцы, Козероги и Водолеи.

Для Тельцов наступит период успешного завершения текущих дел и начала работы над новыми проектами, которые помогут приблизиться к их заветным мечтам. Это затронет не только их профессиональную сферу, но и личную жизнь, где их достижения будут восхищать окружающих.

Козероги столкнутся с немалым количеством сложных задач, однако они будут решать их легко. Этот период будет благоприятным для карьерного роста, и удача будет постоянно сопутствовать им.

Водолеи, в свою очередь, разберутся с проблемами, которые ранее стояли на их пути и мешали двигаться вперед. Теперь наступает время для полной реализации себя, и новые возможности маячат впереди, готовые быть использованными на полную катушку.

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