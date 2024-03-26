Новости России
· Артем Акчурин

Деньги и любовь на пороге: Глоба рассказала, кого ждет все и сразу уже с 1 апреля

Деньги и любовь на пороге: Глоба рассказала, кого ждет все и сразу уже с 1 апреля

iz.ru

Подписаться в Telegram

Известная предсказательница Тамара Глоба заявила о предстоящем успехе с середины весны для представителей определенных знаков зодиака, которые также получат и богатство, и любовь одновременно.

Тельцы, согласно прогнозу, успешно завершат текущие дела и начнут работу над новыми проектами, которые приблизят их к осуществлению давних желаний. Это касается как рабочей сферы, так и личной жизни.

Козерогам, несмотря на появление некоторых сложностей, предсказывается легкость их преодоления. Их карьера ожидает стремительный рост, а удача станет постоянным спутником в этот период.

Водолеи смогут разрешить свои старые проблемы, которые препятствовали движению вперед, позволяя им теперь свободно вздохнуть и серьезно заняться своей жизнью. Впереди открываются новые возможности для реализации их потенциала.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Татарстана

14 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

мелкая сетка на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

12 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Интересное в Казани

3 дня назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам

тату на стопе в Самаре

Новости Казани

11 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Казани

21 час назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

17 часов назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Татарстана

17 часов назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»
Лонгриды
2 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

10 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Казани

12 часов назад

В Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам»

Новости Татарстана

12 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

14 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
5 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

15 часов назад

В 2023 году в Набережных Челнах собрано 123 миллиарда налогов

Новости Татарстана

16 часов назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

17 часов назад

Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками
Как изменить свою жизнь, начиная с улыбки? Директор и врач стоматологической клиники рассказал о винирах в современном мире для жителей Казани.
Интересное в Казани
6 дней назад

Как изменить свою жизнь, начиная с улыбки? Директор и врач стоматологической клиники рассказал о винирах в современном мире для жителей Казани.