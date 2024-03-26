Деньги и любовь на пороге: Глоба рассказала, кого ждет все и сразу уже с 1 апреля
iz.ru
Известная предсказательница Тамара Глоба заявила о предстоящем успехе с середины весны для представителей определенных знаков зодиака, которые также получат и богатство, и любовь одновременно.
Тельцы, согласно прогнозу, успешно завершат текущие дела и начнут работу над новыми проектами, которые приблизят их к осуществлению давних желаний. Это касается как рабочей сферы, так и личной жизни.
Козерогам, несмотря на появление некоторых сложностей, предсказывается легкость их преодоления. Их карьера ожидает стремительный рост, а удача станет постоянным спутником в этот период.
Водолеи смогут разрешить свои старые проблемы, которые препятствовали движению вперед, позволяя им теперь свободно вздохнуть и серьезно заняться своей жизнью. Впереди открываются новые возможности для реализации их потенциала.
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