Демобилизуют 150 тысяч военных к осени: СМИ пишут о возможной ротации в зоне СВО

В последнее время на просторах Telegram появились сообщения, предполагающие, что Министерство обороны РФ может готовить новую волну мобилизации.

По информации канала Win/Win, планируется ротация и возможная мобилизация/демобилизация на осень 2024 года, что предусматривает отпуск до 200 000 бойцов и перевод в запас ещё 150 000, сообщает News.ru.

Согласно этим сообщениям, предстоит обновление данных о призыве и резерве, а также окончательные решения по ротации и демобилизации будут оглашены официально. Однако Министерство обороны РФ пока не подтверждало эти данные.

Telegram-канал «ТРОЙКА» выразил мнение, что действия НАТО могут провоцировать новые меры мобилизации в России. По их мнению, продолжение конфликта требует усиления военных мощностей, включая обеспечение войск современными средствами связи, радиоэлектронной борьбы и системами наблюдения. Также акцентируется важность подготовки и физической готовности военнослужащих и волонтёров.

Политолог Роман Алехин призывает к осторожности в восприятии таких сообщений, указывая на то, что они могут быть созданы для нагнетания напряжения среди населения. Он подчеркивает, что решения о мобилизации должны приниматься на основе реальной ситуации и потребностей военного времени, а не слухов.

Алехин также выразил мнение, что надежды на скорую демобилизацию могут быть преждевременными. Стабильность на фронте и необходимость в квалифицированных бойцах говорят о том, что любые изменения в составе войск будут продуманными и поэтапными.

Вопросы о мобилизации остаются актуальными и чувствительными для общественности. Пока официальные источники не подтвердили информацию о новых планах мобилизации, важно оставаться информированными и избегать паники на основе непроверенных данных. События развиваются, и только официальные заявления могут дать точные ответы на вопросы о будущем военной политики России.