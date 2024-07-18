В российских медиа и социальных сетях активно обсуждаются перспективы новой волны мобилизации.

Согласно различным сообщениям в телеграм-каналах, Министерство обороны РФ разрабатывает комплексные планы мобилизации и демобилизации, которые могут быть реализованы уже осенью 2024 года. Информационный канал Win/Win утверждает, что в рамках этих планов предусматривается возможное освобождение до 200 тысяч военнослужащих и перевод в запас ещё 150 тысяч.

Ожидается, что скоро появятся официальные объявления, касающиеся этих мобилизационных действий и функционирования резерва, как сообщает новостной ресурс News.ru. Телеграм-канал «ТРОЙКА» предполагает, что активизация НАТО может привести к дополнительной мобилизации, особенно с учетом укрепления войск современными средствами связи, радиоэлектронной борьбы, а также оборудованием для точного наблюдения и поражения целей.

Политолог Роман Алехин призывает общественность к критическому подходу к информации из непроверенных источников, подчеркивая, что такие данные могут быть использованы для манипуляции общественным мнением. Алехин выражает сомнения в реализации демобилизации в текущих условиях и указывает на важность эффективного управления для поддержания высокого морального духа среди военнослужащих.

С учетом потенциального усугубления конфликта, по словам Алехина, критически важно поддерживать готовность к непредвиденным ситуациям и не поддаваться информационным провокациям. Пока что официальные представители Министерства обороны России не подтвердили эти слухи, и обсуждение возможной мобилизации продолжается, ожидая дальнейших разъяснений.