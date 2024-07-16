Демобилизуют 150 тысяч бойцов к осени: СМИ пишут о возможной ротации в зоне СВО

Недавние сообщения в телеграм-каналах вызвали обсуждение потенциальной новой волны мобилизации в России.

Канал Win/Win утверждает, что Министерство обороны РФ разрабатывает планы по ротации и мобилизации/демобилизации на осень 2024 года. Согласно этим планам, возможно отпускание до 200 тысяч бойцов и перевод в запас ещё 150 тысяч. Вскоре ожидаются официальные объявления относительно мобилизационных планов и задействования резерва, сообщает news.ru.

Параллельно, телеграм-канал «ТРОЙКА» предполагает, что усиление активности НАТО может спровоцировать дополнительную мобилизацию в России. Особое внимание уделяется разработке и обеспечению войск современными средствами связи, РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и устройствами для наблюдения и поражения целей. Усиление эффективности боевых действий на коротких дистанциях также отмечается как приоритет.

Роман Алехин, политолог, предостерегает от слепого доверия к неподтвержденным источникам. Он акцентирует на том, что информационные вбросы часто используются для создания ложных надежд и последующего разочарования, что негативно сказывается на общественном настроении. Алехин также критически отзывается о возможности демобилизации, учитывая текущее состояние и потребности фронта. Он подчеркивает важность качественного командования и управления для повышения желания граждан служить добровольно.

По словам Алехина, в условиях возможной эскалации конфликта, важно не поддаваться манипуляциям и оставаться готовыми к сложным сценариям. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эти сообщения, оставляя вопросы о новой мобилизации открытыми для дальнейших официальных разъяснений.