В российских медиа и социальных сетях активно обсуждается возможность новой волны мобилизации.

Сообщения от различных телеграм-каналов указывают на то, что Минобороны РФ разрабатывает стратегию мобилизации и демобилизации, которая может быть реализована осенью 2024 года. По информации канала Win/Win, в планах возможно освобождение до 200 тыс. военнослужащих и перевод в запас еще 150 тыс.

Ожидается, что скоро могут последовать официальные объявления, касающиеся этих мобилизационных действий и роли резерва, согласно новостному ресурсу News.ru. Телеграм-канал «ТРОЙКА» выразил предположение, что усиленная активность Североатлантического альянса может вызвать дополнительную мобилизацию, особенно с акцентом на укрепление войск современными средствами связи и радиоэлектронной борьбы, а также оборудованием для точного наблюдения и поражения целей.

Политолог Роман Алехин призывает к осторожности в отношении информации из непроверенных источников, указывая на возможное использование таких сведений для манипуляции общественным мнением. Алехин выражает сомнения относительно реализации демобилизации в текущих условиях и подчеркивает значимость эффективного управления для поддержания морального духа среди военнослужащих.

По словам Алехина, в условиях возможного усугубления конфликта, критически важно сохранять готовность к непредвиденным обстоятельствам и избегать поддаваться на информационные провокации. Пока официальные представители Минобороны России не подтвердили эти слухи, обсуждение возможной мобилизации остается открытым для дальнейших разъяснений.