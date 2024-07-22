Информация из Telegram-канала Win/Win указывает на то, что Министерство обороны России активно работает над стратегиями для осуществления осенней ротации войск в 2024 году.

Ожидается, что около 200 тысяч военнослужащих получат отпуска, а еще 150 тысяч будут переведены в статус резервистов. Подробности этих планов предполагается опубликовать официально в ближайшее время, хотя пока официальных заявлений от Министерства обороны не последовало, согласно сообщению News.ru.

Согласно другому источнику, Telegram-каналу «ТРОЙКА», возможно возникновение новой волны мобилизации в ответ на активность НАТО. Это требует от России укрепления военных технологий, включая совершенствование связи, радиоэлектронной борьбы и улучшение систем наблюдения и поражения.

Политолог Роман Алехин призывает общественность не поддаваться на распространяемые слухи и спекуляции, которые могут вносить беспокойство среди населения. Алехин подчеркивает, что при текущем стабильном положении фронтов, полная демобилизация вряд ли возможна, и внимание должно быть сосредоточено на улучшении качества командования и обучении новобранцев.

В текущем контексте российское военное и политическое руководство взвешивает все аргументы «за» и «против» прежде, чем принять окончательные решения о новой мобилизационной волне. Гражданам рекомендуется оставаться в курсе через официальные источники и избегать паники на основе недостоверной информации.