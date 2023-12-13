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Демобилизация начинается? Стало известно, когда мобилизованных начнут возвращать домой

Демобилизация начинается? Стало известно, когда мобилизованных начнут возвращать домой

объясняем.рф

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Верховный суд Российской Федерации поставил точки в вопросах, касающихся завершения мобилизации в нашей стране, а также возвращения мобилизованных россиян домой.

Высшая судебная инстанция опубликовала постановление, где объяснила, в каких случаях военнослужащие смогут покинуть зону СВО на Украине насовсем, и почему мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года продолжается.

Согласно документу, завершить службу в Вооруженных силах России и вернуться домой с зоны Спецоперации граждане смогут только после окончательного завершения боевых действий. Об этом сказано в приказе о начале частичной мобилизации, подписанном Президентом Владимиром Путиным.

Также о возвращении мобилизованных россиян домой говорили и российские депутаты: Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также российский военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявляли, что военнослужащие покинут зону Спецоперации на Украине тогда, когда все поставленные боевые задачи будут выполнены, и вооруженный конфликт закончится.

Существует три случая, при которых военнослужащий может насовсем вернуться домой: при достижении возрастной границы, при признании негодным по здоровью для дальнейшей службы, и при получении приговора о лишении свободы.

Почему же мобилизация, о завершении которой заявили Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Владимир Путин, по решению пленума Верховного суда продолжается: на данный момент в России не существует приказа, подписанного Верховным Главнокомандующим, который бы гласил, что всероссийский призыв на военную службу завершен, а устные слова не имеют юридической силы.

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