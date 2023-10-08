«Дело не в территориях»: Путин обозначил цель проведения СВО

На форуме дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Владимир Путин ответил на вопрос о месте проведения специальной военной операции. Президент России подчеркнул, что решающим фактором не являются территории, а перспективы национальной безопасности и защиты народов России. «Это сложный вопрос», сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства уточнил, что основная цель заключается в защите и безопасности граждан.

Важно отметить, что во время общения с участниками клуба «Валдай», Президент также выразил свою позицию относительно Украины.