«Делают полный запрет»: всех, кто платит за ЖКХ ежемесячно, ждет грустный сюрприз с 8 июня

С наступлением 2024 года владельцы жилых помещений столкнутся с новыми требованиями по эксплуатации и обслуживанию газового оборудования.

Эти изменения затрагивают как индивидуальные домовладения, так и квартиры в многоквартирных домах. Главная цель нововведений — повышение безопасности и надежности использования газа в быту.

Обязательное обслуживание профессионалами

Одно из ключевых изменений касается требований к обслуживанию газового оборудования. Теперь каждый владелец квартиры или частного дома обязан заключить договор на обслуживание с лицензированной газораспределительной компанией. Эти компании оснащены необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для выполнения таких работ, а также обладают круглосуточной диспетчерской службой.

Строгие правила для управляющих компаний

Управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, также несут ответственность за газопроводы, относящиеся к общедомовому имуществу. Они обязаны обеспечить исправность и безопасность газовых магистралей и коммуникаций.

Запрет на самостоятельный ремонт

Важной новацией является запрет на самостоятельный ремонт и обслуживание газового оборудования без соответствующих допусков. Это правило введено для предотвращения аварий и несчастных случаев, связанных с непрофессиональным обращением с газовыми системами.

Отмена обязательной поверки

Существенное облегчение для граждан заключается в отмене обязательной поверки приборов учета коммунальных услуг. Ранее этот процесс влек за собой дополнительные расходы и бюрократические сложности. Теперь поверка счетчиков не требуется, что упрощает процедуру их использования и уменьшает финансовую нагрузку на владельцев жилья.

Важные даты и штрафные санкции

С 1 января вступают в силу новые типовые формы договоров, и все владельцы должны их перезаключить. Несоблюдение новых правил может привести к отключению газа и наложению штрафов, действие которых начнется с 8 июня, сообщает sevastopolmedia.

Эти меры направлены на то, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя в безопасности, используя газовое оборудование в своем доме. Ответственное отношение к обслуживанию и соблюдение установленных правил помогут избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией газа.