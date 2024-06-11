«Делают полный запрет»: всех, кто платит за ЖКХ ежемесячно, ждет грустный сюрприз с 11 июня

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Владение газовым оборудованием налагает на владельцев строгие обязательства по его содержанию и безопасной эксплуатации.

all-sfp.ru

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Владение газовым оборудованием налагает на владельцев строгие обязательства по его содержанию и безопасной эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба Роскачества, владельцы не должны самостоятельно обслуживать или ремонтировать такое оборудование без наличия специальных разрешений.

Каждый владелец квартиры обязан заключить контракт на обслуживание газового оборудования с лицензированной компанией. Аналогичные договора заключают и управляющие компании для оборудования в общих помещениях дома, причём важно, чтобы все договоры были заключены с одним и тем же сервисным провайдером.

Как отмечает Роскачество в «Парламентской газете», отказ от впуска газового инспектора в квартиру для осмотра оборудования может повлечь за собой серьёзные штрафы. С начала года вступили в силу новые требования к договорам обслуживания, и старые документы более не действительны. Несоблюдение этих требований может привести к отключению газа, и это касается как жилых домов, так и частных домовладений.

Только сертифицированные газораспределительные компании могут заниматься обслуживанием газового оборудования. Такие компании должны иметь лицензию, круглосуточную диспетчерскую службу и квалифицированный персонал. Договор на обслуживание следует заключать исключительно с компанией, обеспечивающей подачу газа к дому.

Введение этих ограничений целенаправлено для гарантии безопасного использования газовых установок и оперативного устранения возможных неполадок.

Ответственность жителей и управляющих компаний

За состояние газовой аппаратуры в квартирах отвечают сами жильцы. Они должны заключать индивидуальные договоры на обслуживание, предоставлять доступ к оборудованию для его осмотра, а также своевременно устранять выявленные дефекты и оплачивать соответствующие работы. Управляющие компании несут ответственность за ту часть газопровода, которая является частью общедомового имущества.

Соблюдение этих мер способствует безопасной и надёжной эксплуатации газового оборудования, а нарушение установленных правил может привести к штрафам и другим санкциям, начиная с 10 июня.

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