«Декабрь и январь будут сумасшедшими». Синоптики сказали, к чему надо начинать готовиться россиянам

По прогнозам синоптиков, предстоящая зима в России станет одной из самых суровых за последнее десятилетие, значительно превысив обычные климатические показатели.

Аномальные морозы и беспрецедентные снегопады ожидаются в большинстве регионов страны уже с декабря.

Декабрь: арктический холод охватит страну

Начало зимы ознаменуется резким похолоданием. В таких городах, как Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск, температура воздуха может опуститься до -30С, а к Новому году ожидается дальнейшее усиление морозов до -40С. Даже для регионов, привыкших к суровым зимам, это станет серьезным испытанием.

Ожидается:

Значительно усиленные снегопады в Москве и Санкт-Петербурге, существенно превышающие средние показатели.

Рекордное количество осадков на Урале и в Поволжье — месячная норма снега может выпасть уже в первую неделю декабря.

Январь: снежные заносы и ужасные морозы

В январе снегопады не утихнут, а, наоборот, усилятся, образуя в некоторых районах страны сугробы высотой до полутора метров. Сильные метели и непрерывные осадки создадут серьезные проблемы для транспортной инфраструктуры.

Ключевые риски января:

Обширные снежные заносы, значительно затрудняющие передвижение и резко снижающие видимость.

Распространение морозов на южные регионы, где температура может опуститься до -10С — это значительная аномалия для данных широт.

Рекомендации по подготовке к экстремальным погодным условиям:

В доме:

Проведите тщательную теплоизоляцию жилья для минимизации теплопотерь и экономии на отоплении.

Проверьте работоспособность отопительных систем, чтобы избежать проблем в разгар холодов.

Лично:

Запаситесь тёплой одеждой, включая качественную зимнюю обувь и аксессуары для защиты от мороза.

Будьте предельно осторожны на дорогах, учитывая низкую видимость и гололёд.

Предстоящая зима потребует от всех нас повышенной бдительности и тщательной подготовки. Заблаговременные меры предосторожности помогут свести к минимуму дискомфорт и обеспечат безопасность в условиях экстремальных погодных явлений.