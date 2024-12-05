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«Декабрь и январь будут сумасшедшими». Синоптики сказали, к чему надо начинать готовиться россиянам

По прогнозам синоптиков, предстоящая зима в Рос...

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По прогнозам синоптиков, предстоящая зима в России станет одной из самых суровых за последнее десятилетие, значительно превысив обычные климатические показатели.

Аномальные морозы и беспрецедентные снегопады ожидаются в большинстве регионов страны уже с декабря.

Декабрь: арктический холод охватит страну

Начало зимы ознаменуется резким похолоданием. В таких городах, как Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск, температура воздуха может опуститься до -30С, а к Новому году ожидается дальнейшее усиление морозов до -40С. Даже для регионов, привыкших к суровым зимам, это станет серьезным испытанием.

  • Ожидается:

Значительно усиленные снегопады в Москве и Санкт-Петербурге, существенно превышающие средние показатели.
Рекордное количество осадков на Урале и в Поволжье — месячная норма снега может выпасть уже в первую неделю декабря.

Январь: снежные заносы и ужасные морозы

В январе снегопады не утихнут, а, наоборот, усилятся, образуя в некоторых районах страны сугробы высотой до полутора метров. Сильные метели и непрерывные осадки создадут серьезные проблемы для транспортной инфраструктуры.

  • Ключевые риски января:

Обширные снежные заносы, значительно затрудняющие передвижение и резко снижающие видимость.
Распространение морозов на южные регионы, где температура может опуститься до -10С — это значительная аномалия для данных широт.

Рекомендации по подготовке к экстремальным погодным условиям:

  • В доме:

Проведите тщательную теплоизоляцию жилья для минимизации теплопотерь и экономии на отоплении.
Проверьте работоспособность отопительных систем, чтобы избежать проблем в разгар холодов.

  • Лично:

Запаситесь тёплой одеждой, включая качественную зимнюю обувь и аксессуары для защиты от мороза.
Будьте предельно осторожны на дорогах, учитывая низкую видимость и гололёд.

Предстоящая зима потребует от всех нас повышенной бдительности и тщательной подготовки. Заблаговременные меры предосторожности помогут свести к минимуму дискомфорт и обеспечат безопасность в условиях экстремальных погодных явлений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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