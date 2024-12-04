«Декабрь и январь будут сумасшедшими». Синоптики сказали, к чему надо начинать готовиться

Начало зимы в России в 2025 году обещает быть необычным и экстремальным. Синоптики предупреждают, что декабрь и январь принесут рекордно низкие температуры и обильные снегопады, что является отклонением от привычной зимней картины.

«Климатическое безумие» — так характеризуют предстоящие изменения специалисты.

Декабрь: атака морозов и мощные снегопады

Зимний сезон начнется с сильных морозов, которые затронут многие регионы России. Температура в Хабаровске, Екатеринбурге, Новосибирске и Томске опустится до -30С, а в ближайшие дни перед Новым годом местами ожидаются экстремальные 40-градусные морозы. Такой холод будет не только для северных территорий, но и для южных и центральных регионов.

Особенно морозный декабрь ждет Москву и Санкт-Петербург. В этих городах синоптики прогнозируют обильные снегопады, которые будут идти с большей интенсивностью, чем обычно. В то же время, регионы Урала и Поволжья столкнутся с рекордами осадков — в Волгограде, Казани и Самаре за первую неделю января выпадет снег в объеме месячной нормы. Эти осадки могут стать первыми из многих, поскольку зимний сезон обещает продолжительные осадки.

Январь: метели, морозы и гигантские сугробы

Январь не будет уступать декабрю по интенсивности морозов и снега. В отдельных районах страны высота снежного покрова может превысить 1,5 метра. Сильные морозы затронут не только традиционно холодные регионы, но и южные области, где температура может опуститься до -10С, что будет являться аномалией для этих широт.

Рекордные снегопады приведут к образованию значительных сугробов и усложнят дорожную обстановку. На дорогах могут возникнуть проблемы, связанные с гололедицей и снижением видимости, что повлияет на работу транспорта и коммунальных служб. В регионах с плотной застройкой и высокой нагрузкой на инфраструктуру ожидаются перебои в снабжении и в работе коммунальных служб.

Как подготовиться к экстремальной зиме?

С учетом ожидаемых аномальных погодных условий, метеорологи рекомендуют подготовиться к зимним суровостям:

Тепло в доме: проверьте окна и двери на герметичность, утеплите их, чтобы удерживать тепло в квартире.

Одежда: пуховики, зимние обувь, перчатки и шапки помогут справиться с резким холодом.

Автомобиль: убедитесь, что у вас установлены зимние шины, а уровень антифриза в машине соответствует низким температурам.

Дороги: ожидаемые снегопады и метели значительно ухудшат условия на дорогах, поэтому следует соблюдать осторожность и избегать поездок в экстремальные условия.

Зима 2025 года готовит суровые испытания для всей страны. Рекордные морозы и осадки станут настоящим вызовом для россиян, и важно не только следить за прогнозами, но и заранее подготовиться к экстремальным климатическим условиям.