«Декабрь и январь будут сумасшедшими». Синоптики предупредили, к чему надо начинать готовиться

Метеорологические службы предупреждают, что зима, которая наступит в следующем году, может стать одной из самых суровых за последние десятилетия.

Декабрь и январь предвещают резкое похолодание и значительные осадки по всей территории России. Специалисты уже охарактеризовали это явление как «климатический хаос», ведь погодные условия окажутся далеки от привычной нормы.

Декабрь: неожиданный удар зимы

С начала декабря мороз начнет стремительно усиливаться.

В городах, таких как Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск, температура воздуха может упасть до -30 градусов, а к концу месяца удар морозов вызовет значения вплоть до -40 градусов. На юге России зима будет характеризоваться обильными снегопадами, частота и интенсивность которых значительно превзойдут норму. Уральские и Поволжские населенные пункты также ощутят негативное влияние сильных зимних условий.

В Волгограде, Самаре и Казани за первую неделю января ожидается выпадение осадков в объеме месячной нормы. Температура в этих регионах опустится до -25 градусов, а снежные заносы создадут трудности для местных жителей.

Январь: метели и непроходимые сугробы

Январь продолжит жесткие условия декабря и станет настоящим испытанием для многих регионов страны.

Высота снежного покрова на некоторых территориях может достигать полутора метров. Даже южные области недолго останутся без холодов: температура может опуститься до -10 градусов, что является редкостью для этих широт. Постоянные снегопады и метели создадут серьезные трудности для коммунальных служб и транспортных систем.

Проблемы, которые принесёт зима

Такой экстраординарный климат затронет все сферы жизни:

Дорожные условия. Лед, снег и метели создадут значительные сложности для водителей.

Нагрузки на коммунальные службы. Избыточные осадки увеличат необходимое количество работ по уборке снега и обслуживанию систем отопления.

Энергетическая угроза. Жестокие морозы могут вызвать рост потребления электроэнергии и восстановление подачи будет затруднено.

Как подготовиться к суровой зиме?

Чтобы минимизировать последствия ужасной погоды, метеорологи советуют:

Обеспечить тепло в доме. Устраните щели в окнах и дверях, утеплите крышу, чтобы сохранить тепло и уменьшить расходы на отопление.

Обновить зимний гардероб. Теплые куртки, водоотталкивающая обувь и зимние аксессуары станут вашими лучшими помощниками в борьбе с холодом.

Подготовить автомобили к морозам. Проверьте зимнюю резину, уровень антифриза и заряд аккумулятора.

Следить за прогнозами погоды. Это поможет правильно планировать поездки и избежать неожиданных проблем на трассе.

Зима 2025 года обещает быть настоящим испытанием. Аномальные холода и рекордные снегопады затронут практически все регионы России — от севера до юга. Эта зима потребует высокого уровня готовности как от граждан, так и от коммунальных служб.

Метеорологи настоятельно советуют не откладывать подготовку к предстоящим холодам, ведь зима станет серьезным испытанием, с которым смогут справиться лишь те, кто будет готов к её вызовам.

