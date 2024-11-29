«Декабрь и январь будут безумными»: синоптики сказали, к чему нужно начинать готовиться

Начало зимы 2023–2024 года обещает стать испытанием для всей России. Синоптики предупреждают о наступлении экстремально холодных температур и рекордных снегопадов в декабре и январе.

Метеорологи называют это явление «климатическим безумием», поскольку погода будет значительно отличаться от привычных зимних условий.

Декабрь: рекордные морозы и снегопады

С первых дней декабря на большинство российских регионов обрушатся сильные морозы. В городах Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск температура будет опускаться до -30 градусов, а ближе к Новому году в некоторых районах прогнозируют -40 градусов.

В столицах — Москве и Санкт-Петербурге — декабрь запомнится обильными снегопадами, которые превысят нормы. Урал и Поволжье также попадут под удар. В Волгограде, Самаре и Казани всего за первую неделю января выпадет месячная норма снега, а температура может опуститься до -25 градусов.

Январь: метели и снежные рекорды

Январь продолжит морозное наступление. В некоторых регионах высота снежного покрова достигнет 1,5 метров. Сильные морозы доберутся даже до юга России, где температура опустится до -10 градусов.

Эти погодные условия приведут к серьёзным испытаниям для инфраструктуры:

Нарушение работы транспорта;

Рост коммунальных нагрузок;

Сложности на дорогах из-за гололеда и сугробов.

Как подготовиться к суровой зиме?

Метеорологи настоятельно рекомендуют заранее подготовиться к экстремальным погодным условиям:

Утепление жилища. Обеспечьте теплоизоляцию окон, дверей и стен, чтобы минимизировать потери тепла.

Тёплая одежда. Заранее приобретите качественные пуховики, зимнюю обувь, шапки и перчатки.

Готовность автомобиля. Проверьте зимнюю резину, уровень антифриза и работоспособность аккумулятора.

Осторожность на дорогах. Во время снегопадов и гололеда соблюдайте правила безопасности, избегайте лишних поездок.

Запас продовольствия. Учитывая вероятность перебоев в доставках, стоит запастись необходимыми продуктами длительного хранения.

Почему зима становится экстремальной?

Согласно климатологам, усиление аномалий связано с глобальными изменениями климата. В прошлом году в Арктике и на севере Канады фиксировались рекордные температуры, что привело к нарушению атмосферной циркуляции. Эти процессы усиливают контрастные погодные явления: от экстремальных морозов до рекордных снегопадов.

Зима 2023–2024 годов станет одной из самых суровых за последние десятилетия. Рекордные морозы, сильные снегопады и метели создадут серьёзные испытания для всех регионов России. Чтобы встретить зиму во всеоружии, важно подготовить свои дома, транспорт и гардероб, а также соблюдать осторожность в условиях экстремальной погоды.

