«Декабрь и январь будут безумными». Синоптики сказали, к чему надо начинать готовиться

Начало календарной зимы в этом году обещает быть по-настоящему экстремальным. Метеорологи предупреждают, что декабрь и январь принесут аномальные морозы и обильные снегопады в большинстве регионов России.

Эксперты называют ситуацию «климатическим безумием» — погода в зимние месяцы будет резко отличаться от привычной картины.

Декабрь: ударные морозы и рекордные снегопады

Зима начнется с нетипичных и сильных морозов, которые ударят по многим городам и регионам. По данным синоптиков, в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске температура будет опускаться до -30 градусов, а ближе к Новому году местами ожидаются 40-градусные морозы. Такой холод станет испытанием не только для северных территорий, но и для других регионов страны.

В Москве и Санкт-Петербурге декабрь тоже не порадует мягкой погодой. Ожидаются сильные снегопады, которые будут идти с частотой и интенсивностью выше нормы. В то же время Урал и Поволжье столкнутся с рекордными объемами осадков — в Волгограде, Самаре и Казани всего за первую неделю января выпадет месячная норма снега, а температура упадет до -25 градусов. В этих регионах количество осадков может превзойти все прошлые зимние показатели.

Январь: метели и сугробы до полутора метров

Январь, по прогнозам, продолжит морозное шествие. Обильные снегопады создадут рекордные сугробы: в ряде регионов высота снежного покрова может достигнуть полутора метров. Сильные морозы доберутся и до южных областей России, где температура может опуститься до -10 градусов, что также станет необычным климатическим феноменом для южных широт.

Эти погодные условия могут привести к трудностям на дорогах, перебоям в работе транспорта и росту коммунальных нагрузок, особенно в густонаселенных и промышленных районах.

Как подготовиться к экстремальной зиме

Метеорологи советуют жителям всех регионов России готовиться к суровой зиме и предпринимать меры для обеспечения своей безопасности и комфорта:

Утеплите жилища: усиленная изоляция окон и дверей поможет поддерживать тепло в доме, особенно при минусовых температурах.

Подготовьте теплую одежду: пуховики, зимние обувь и аксессуары помогут защититься от сильных морозов.

Обратите внимание на автомобиль: в условиях сильных снегопадов и гололеда стоит заранее позаботиться о зимней резине и антифризе.

Будьте осторожны на дорогах: снегопады и метели значительно усложнят видимость и управление транспортом, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность и правила безопасности на дороге.

Эта зима обещает стать одной из самых суровых за последние годы: рекордные морозы, обильные снегопады и экстремальные перепады температур станут настоящим испытанием для жителей России. Метеорологи настоятельно советуют подготовиться к грядущим холодам, ведь это климатическое «безумие» потребует внимания и готовности.

