«Декабрь и январь будут безумными». Синоптики сказали, к чему надо готовиться

С наступлением календарной зимы россиян ждут необычные погодные условия — декабрь и январь обещают быть по-настоящему экстремальными.

По данным метеорологов, зима начнётся с аномалий, сопоставимых с необычным летом и осенью этого года. О том, в каких регионах стоит готовиться к сильным морозам и рекордным снегопадам, сообщает PRIMPRESS.

Аномальные морозы в декабре

Синоптики прогнозируют резкое снижение температур в ряде регионов уже в декабре. Жителей Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга и Томска ждут сильные морозы — температура может опуститься до минус 30 градусов. К Новому году в этих районах вероятны морозы до минус 40, и речь идёт не только о северных территориях.

Морозы и снегопады в Москве и Санкт-Петербурге

В декабре аномально холодная погода накроет также Москву и Санкт-Петербург. Жителей столичного региона ждут обильные снегопады, которые превысят обычные нормы. В Санкт-Петербурге снежный покров тоже будет значительно выше среднего, а температурный режим останется ниже нормы.

Рекордные осадки в Поволжье и на Урале

На Урале и в Поволжье синоптики прогнозируют настоящие снежные бури. В Волгограде, Самаре и Казани количество осадков в первые недели января может превысить месячную норму, а температура снизится до минус 25 градусов. В этих регионах ожидаются серьёзные трудности с передвижением из-за мощных снегопадов, которые обещают снежные заносы и сугробы выше человеческого роста.

Январь продолжит аномальную зиму

Метеорологи предупреждают, что январь продолжит череду аномалий. Сугробы в некоторых районах вырастут до полутора метров, а южные регионы столкнутся с нехарактерными для них морозами до минус 10 градусов. В целом, зима обещает быть не только холодной, но и богатой на осадки.

Подготовка к погодным аномалиям

Жителям разных регионов стоит подготовиться к возможным сложностям с дорогами и уборкой снега, а также к резким перепадам температур. Особое внимание стоит уделить защите жилища от морозов и запасу необходимых средств для передвижения в условиях снегопадов. Эксперты напоминают: своевременные меры по подготовке к зиме помогут снизить возможные риски в предстоящие холодные месяцы.