Даже старые подушки запахнут свежестью: проверенный способ от пота и изношенности

Старые подушки часто теряют свою первоначальную свежесть и могут начать пахнуть потом, особенно после длительного использования. Но не торопитесь их выкидывать!

Есть простой и проверенный способ, который поможет вернуть подушкам приятный аромат и свежесть. Этот метод не только экологичен, но и экономичен, и его может применять каждый в домашних условиях.

Шаг 1: подготовка к стирке

Перед тем как приступить к очистке, проверьте, можно ли стирать ваши подушки в стиральной машине. Большинство современных подушек из синтетических волокон или пуха можно безопасно стирать. Убедитесь, что на ярлыке подушки указано разрешение на машинную стирку.

Шаг 2: стирка

Для стирки подушек используйте деликатный режим с температурой воды не выше 30 градусов Цельсия. Добавьте в стиральную машину обычное количество стирального порошка, предназначенного для деликатных тканей, и полстакана пищевой соды. Пищевая сода помогает нейтрализовать запахи без использования химических освежителей.

Шаг 3: полоскание и высушивание

После стирки тщательно прополощите подушки, чтобы удалить остатки моющего средства и соды. Если позволяют условия, лучше всего сушить подушки на свежем воздухе, что также способствует дополнительной нейтрализации запахов. Если же сушите подушки в сушильной машине, добавьте пару чистых теннисных мячей, чтобы подушки не потеряли своей пушистости.

Дополнительный совет: ароматизация

Для придания подушкам свежего аромата, можно использовать эфирные масла. Несколько капель лаванды или мяты на тканевых мешочках, положенных в сушильную машину, помогут вашим подушкам обрести приятный запах, который будет способствовать расслаблению и улучшению сна.

Эти простые шаги помогут вам значительно продлить жизнь ваших старых подушек, сделав их более свежими и приятными для использования. Не забывайте, что регулярная чистка подушек не только улучшает их внешний вид и запах, но и способствует поддержанию гигиены вашего сна.

