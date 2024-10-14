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Даже старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пота и изношенности

Старые подушки могут со временем терять свою св...

unidom.ru

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Старые подушки могут со временем терять свою свежесть и приобретать неприятный запах, особенно если накапливаются следы пота и пыль. Однако существует простой и эффективный способ вернуть им свежесть и продлить срок службы.

Эта хитрость не только устранит запах, но и поможет справиться с изношенностью, сохранив ваши подушки в отличном состоянии.

В чём секрет свежести?

Со временем подушки впитывают влагу, запахи и частицы пыли, что может вызывать неприятные запахи и ухудшать качество сна. Чтобы справиться с этой проблемой, можно использовать простую комбинацию натуральных средств, которые есть практически в каждом доме.

Секретный ингредиент — это пищевая сода. Она отлично справляется с поглощением запахов и влаги, оставляя подушку свежей и чистой.

Пошаговая инструкция по очищению подушек:

  1. Снимите наволочку. Для начала снимите наволочку и проверьте, нет ли пятен на самой подушке. Если есть, нанесите немного хозяйственного мыла на пятна и дайте впитаться.
  2. Добавьте соду. Посыпьте подушку пищевой содой с обеих сторон. Оставьте её на подушке на 30–60 минут — этого времени достаточно, чтобы сода впитала запахи и лишнюю влагу.
  3. Встряхните подушку. После того как сода сделает свою работу, тщательно встряхните подушку, чтобы удалить остатки средства. Вы также можете использовать пылесос с мягкой насадкой, чтобы удалить остатки соды.
  4. Освежите в сушилке. Для дополнительной свежести положите подушку в сушилку с теннисным мячом или специальным шариком для стирки на режим «без нагрева». Это поможет подушке восстановить форму и избавиться от остатков влаги.
  5. Используйте эфирные масла. Для приятного аромата можно нанести пару капель эфирного масла (например, лаванды или мяты) на ватный диск и оставить его рядом с подушкой на несколько часов.

Профилактика запахов и изношенности

Чтобы подушки оставались свежими дольше, рекомендуется регулярно менять наволочки и проветривать подушки на свежем воздухе. Также не забывайте раз в месяц проводить глубокую чистку с помощью пищевой соды, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов.

Этот простой лайфхак поможет вам легко справиться с запахом и изношенностью подушек, продлевая их срок службы. Пищевая сода эффективно устраняет запахи и влагу, делая подушки свежими и комфортными для сна. Применяйте этот метод регулярно, и ваши подушки всегда будут как новые.

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