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Даже старые подушки будут пахнуть свежестью: проверенный способ от пота и изношенности

Старые подушки часто становятся источником непр...

uleoparda.ru

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Старые подушки часто становятся источником неприятных запахов и выглядят изношенными, но не спешите их выбрасывать. Существует эффективный и проверенный метод, который вернёт им свежесть и приятный аромат.

Причины неприятных запахов

Подушки со временем абсорбируют пот, кожные частицы и масла от тела, что приводит к накоплению бактерий и, как следствие, к появлению запахов. Кроме того, влажность и пыль ускоряют процесс износа и могут способствовать образованию плесени и грибка.

Простой способ очистки подушек

Чтобы ваши подушки вновь стали свежими и чистыми, воспользуйтесь следующим методом:

  1. Проверьте ярлык на подушке. Прежде всего, удостоверьтесь, что подушка может быть стирана в машине. Большее количество подушек из синтетических волокон и пера можно стирать.
  2. Стирка в стиральной машине. Запустите стирку на деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства. Добавьте полстакана пищевой соды, которая поможет нейтрализовать запахи, и столько же белого уксуса в отсек для ополаскивателя, что поможет размягчить ткань и устранить неприятные запахи.
  3. Высушите подушки правильно. После стирки хорошо просушите подушки. Лучше всего сушить их на открытом воздухе или в сушильной машине на низком режиме. Добавьте несколько теннисных мячей в сушилку, чтобы подушки не потеряли свою форму и стали пушистыми.
  4. Дополнительное освежение. Если после стирки запах всё ещё остаётся, можно использовать спрей для тканей с эфирными маслами, который придаст подушкам приятный аромат и дополнительную свежесть.

Важность регулярной чистки

Регулярное обслуживание подушек не только улучшит ваш сон, но и продлит срок их службы. Специалисты рекомендуют чистить подушки не реже двух раз в год, чтобы предотвратить накопление грязи и микроорганизмов.

Воспользуйтесь этими простыми шагами, чтобы ваши старые подушки снова стали как новые, обеспечивая вам комфортный и здоровый сон.

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