Даже не верится, что так быстро: синоптики назвали точную дату, когда выпадет снег

Сентябрь радует москвичей тёплой погодой, но не стоит обманываться: синоптики предрекают резкие перемены уже совсем скоро.

Согласно свежим прогнозам, осень в Москве и по всей России принесёт неожиданные погодные сюрпризы, и пора задуматься о том, как подготовиться к грядущим холодам.

Сентябрь: тепло, но сухо

В этом году сентябрь обещает быть теплее, чем в прошлом. Температура в Москве окажется на пару градусов выше привычных показателей. Однако количество осадков будет минимальным, что сделает начало осени особенно комфортным для горожан. Впрочем, как сообщают синоптики, такая стабильная погода продержится недолго. Журнал "7 Дней" уже сообщил, что к концу месяца стоит ожидать первых намёков на похолодание.

Октябрь: холода и первый снег

С началом октября Москва столкнётся с резким изменением погоды. Температура значительно снизится, и автомобилистам придётся срочно сменить летнюю резину на зимнюю. К середине месяца вероятно появление первого снега, так что москвичам стоит быть готовыми к серьёзным изменениям в климатических условиях. В других регионах России ситуация будет развиваться аналогичным образом: октябрь обещает стать поворотным моментом для осенней погоды.

Ноябрь: дожди, снег и тёплые дни

В ноябре природа начнёт подбрасывать сюрпризы: осадки в виде дождя и снега будут частыми гостями, но в целом месяц окажется теплее, чем годом ранее. В 2023 году ноябрь начался с комфортных +14C, а завершился морозом до -2C. По прогнозам, в этом году температура будет более мягкой, но осадки существенно увеличатся. Тем не менее, самые холодные дни ноября ожидаются в конце месяца, когда морозы достигнут -7C.

Общая картина: дождливая осень и ранние снегопады

Гидрометцентр России предсказывает дождливую осень по всей стране. Если сентябрь ещё может радовать теплом, то уже в октябре дожди и снег постепенно охватят большинство регионов. Снежный покров появится раньше, чем обычно, и к ноябрю он накроет большую часть России.

Первый снег: уже в пути

В некоторых регионах первый снег уже выпал. Так, на горнолыжном курорте Шерегеш зафиксировали первые признаки зимы: на одной из гор появился лёгкий снежный покров, что стало радостной новостью для любителей зимних видов спорта. А в Новосибирске мокрый снег ожидается уже к концу сентября, что также говорит о приближении зимнего сезона.

Как подготовиться к холодам?

Погодные изменения заставляют задуматься о подготовке к зиме. Прежде всего, автомобилистам стоит позаботиться о смене летней резины на зимнюю. Также важно проверить отопительные системы в домах и офисах, чтобы избежать проблем с обогревом в холодные дни. Возможно, стоит подумать о покупке тёплой одежды и планировании осенних выходных, пока погода ещё позволяет.

Осень 2024 года обещает быть капризной и непредсказуемой. Москвичам и жителям других регионов России придётся приспосабливаться к переменам, ведь погода будет существенно отличаться от прошлогодней. Подготовьтесь заранее, чтобы встретить холода во всеоружии и пережить осенне-зимний период с комфортом, сообщает progorod62.