Даже не думайте его покупать: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах

Роскачество выразило обеспокоенность по поводу качества творожной продукции от таких производителей, как «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Анализ показал использование микробной трансглютаминазы, или «мясного клея», что нарушает законодательство Евразийского экономического союза и уменьшает долю натуральных ингредиентов в продукте.

Основные нарушения:

Использование микробной трансглютаминазы: Этот компонент использовался для улучшения текстуры творога, что противоречит стандартам качества и законодательству.

Превышение уровней дрожжей и плесени: Обнаружено в продукции брендов «Вкуснотеево» и «Можайского», что свидетельствует о санитарных нарушениях.

Действия регулирующих органов:

Россельхознадзор и Роспотребнадзор усиливают контроль за качеством продуктов, начиная с предупреждений для нарушителей до планирования неожиданных проверок.

Советы для потребителей:

Проверка маркировки: Удостоверьтесь в наличии всех необходимых маркировок и сертификатов, подтверждающих качество продукции.

Покупка в проверенных магазинах: Обращайте внимание на репутацию магазинов, выбирая места, известные своим качеством.

Внимание к срокам годности: Внимательно проверяйте даты и условия хранения продуктов.

Оставайтесь информированными: Следите за обновлениями от Роскачества и других контрольных органов.

Эти меры и рекомендации направлены на защиту прав потребителей и обеспечение безопасности продуктов. Оставайтесь в курсе последних обновлений, чтобы защитить свое здоровье и благополучие.