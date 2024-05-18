Даже не думайте его брать: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах творога запрещенный «мясной клей»
dzen.ru
Недавний анализ Роскачества привел к обеспокоенности относительно качества творожной продукции от известных производителей, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Основные нарушения включают незаконное использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», что приводит к уменьшению натуральных ингредиентов в продукте и нарушает законодательство Евразийского экономического союза.
Основные нарушения:
- Использование микробной трансглютаминазы: В твороге был обнаружен этот компонент, используемый для улучшения текстуры, что является нарушением стандартов качества.
- Превышение допустимых уровней дрожжей и плесени: Продукция таких брендов, как «Вкуснотеево» и «Можайского», содержит опасные уровни этих веществ, что указывает на серьезные санитарные проблемы.
Меры регулирующих органов:
- Россельхознадзор и Роспотребнадзор начали принимать меры для усиления контроля за качеством продуктов, включая предупреждения нарушителям и планирование внеплановых проверок.
Как потребители могут защитить себя:
- Проверка маркировки: Удостоверьтесь, что на продукции есть все необходимые маркировки и сертификаты, подтверждающие её качество.
- Покупка в проверенных магазинах: Приобретайте продукцию только в тех магазинах, которые имеют хорошую репутацию и известны своим качеством.
- Внимание к срокам годности: Тщательно следите за датами и условиями хранения продуктов, чтобы избежать покупки испорченных товаров.
- Информированность: Следуйте за новостями от Роскачества и других контрольных органов, чтобы быть в курсе последних данных о безопасности и качестве продуктов.
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