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Даже не думайте его брать: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах творога запрещенный «мясной клей»

Недавний анализ Роскачества привел к обеспокоенности относительно качества творожной продукции от известных производителей.

dzen.ru

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Недавний анализ Роскачества привел к обеспокоенности относительно качества творожной продукции от известных производителей, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Основные нарушения включают незаконное использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», что приводит к уменьшению натуральных ингредиентов в продукте и нарушает законодательство Евразийского экономического союза.

Основные нарушения:

  • Использование микробной трансглютаминазы: В твороге был обнаружен этот компонент, используемый для улучшения текстуры, что является нарушением стандартов качества.
  • Превышение допустимых уровней дрожжей и плесени: Продукция таких брендов, как «Вкуснотеево» и «Можайского», содержит опасные уровни этих веществ, что указывает на серьезные санитарные проблемы.

Меры регулирующих органов:

  • Россельхознадзор и Роспотребнадзор начали принимать меры для усиления контроля за качеством продуктов, включая предупреждения нарушителям и планирование внеплановых проверок.

Как потребители могут защитить себя:

  • Проверка маркировки: Удостоверьтесь, что на продукции есть все необходимые маркировки и сертификаты, подтверждающие её качество.
  • Покупка в проверенных магазинах: Приобретайте продукцию только в тех магазинах, которые имеют хорошую репутацию и известны своим качеством.
  • Внимание к срокам годности: Тщательно следите за датами и условиями хранения продуктов, чтобы избежать покупки испорченных товаров.
  • Информированность: Следуйте за новостями от Роскачества и других контрольных органов, чтобы быть в курсе последних данных о безопасности и качестве продуктов.

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