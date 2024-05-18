Даже не думайте его брать: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах творога запрещенный «мясной клей»

Недавний анализ Роскачества привел к обеспокоенности относительно качества творожной продукции от известных производителей, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Основные нарушения включают незаконное использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», что приводит к уменьшению натуральных ингредиентов в продукте и нарушает законодательство Евразийского экономического союза.

Основные нарушения:

Использование микробной трансглютаминазы: В твороге был обнаружен этот компонент, используемый для улучшения текстуры, что является нарушением стандартов качества.

Превышение допустимых уровней дрожжей и плесени: Продукция таких брендов, как «Вкуснотеево» и «Можайского», содержит опасные уровни этих веществ, что указывает на серьезные санитарные проблемы.

Меры регулирующих органов:

Россельхознадзор и Роспотребнадзор начали принимать меры для усиления контроля за качеством продуктов, включая предупреждения нарушителям и планирование внеплановых проверок.

Как потребители могут защитить себя: