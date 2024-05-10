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«Даже не думайте брать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Росконтроль предупредил россиян об определенных марках чая, которые стоит обходить стороной, даже несмотря на привлекательные скидки в магазинах.

korennovsk-rc.ru

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Росконтроль предупредил россиян об определенных марках чая, которые стоит обходить стороной, даже несмотря на привлекательные скидки в магазинах.

Проведя детальное исследование различных брендов, организация обнаружила те, которые не соответствуют стандартам, включив их в черный список.

Чай — неоспоримый фаворит

Чай остается одним из любимых напитков россиян, уступая по популярности только кофе. В отличие от кофе, который чаще пьют утром и днем, чаем наслаждаются в любое время суток, будь то бодрящий черный или успокаивающий зеленый сорт.

Специалисты Росконтроля провели масштабное исследование пакетированных и листовых сортов, включая черный и зеленый чаи. Опровергнув миф о том, что пакетированный чай состоит из «пыли и мусора», эксперты выявили несколько брендов, отвечающих строгим стандартам качества. «Бета-Чай. Королевское качество» был признан одним из лучших, получив всероссийский знак качества. Другие марки, такие как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», также показали высокие результаты.

Однако не все бренды выдержали проверку. Зеленый чай из Шри-Ланки и Ленинградской области содержал плесень, которая превышала допустимый уровень в 15 раз. Также подозрения вызвал черный чай из одного московского супермаркета, в котором были обнаружены плесневые примеси. Еще один черный чай из Москвы попал в стоп-лист из-за наличия грубых черешков и низкого качества помола.

Росконтроль рекомендует покупателям внимательно следить за качеством продукта и прислушиваться к советам экспертов. Даже при выгодных акциях и привлекательных скидках избегайте брендов, которые не соответствуют стандартам и попали в черный список.

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