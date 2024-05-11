«Даже не думайте брать этот чай даже бесплатно»: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Росконтроль недавно проанализировал различные марки чая на российском рынке и предупреждает покупателей избегать определенные бренды, даже если они предлагают заманчивые скидки в магазинах.

Проведенное исследование выявило, что некоторые марки не соответствуют стандартам качества и включены в черный список.

Чай неизменно остается одним из самых популярных напитков в России, уступая по популярности только кофе. Однако, в отличие от кофе, чай пьют в любое время суток, будь то бодрящий черный или успокаивающий зеленый сорт.

Специалисты Росконтроля изучили различные пакетированные и листовые сорта, включая черный и зеленый чай. Опровергнув распространенный миф о том, что пакетированный чай состоит из «пыли и мусора», эксперты выявили несколько брендов, которые отвечают строгим стандартам качества. Например, «Бета-Чай. Королевское качество» был удостоен всероссийского знака качества, а такие марки, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», также показали высокие результаты.

Однако не все марки прошли испытания. Зеленый чай, произведенный в Шри-Ланке и Ленинградской области, содержал плесень, превышающую допустимый уровень в 15 раз. Черный чай из одного московского супермаркета вызвал подозрения из-за плесневых примесей. Еще одна марка черного чая из Москвы оказалась в стоп-листе из-за наличия грубых черешков и низкого качества помола.

Росконтроль настоятельно советует покупателям следить за качеством продукта и обращать внимание на советы экспертов. Даже при выгодных акциях и скидках избегайте брендов, попавших в черный список из-за несоответствия стандартам.