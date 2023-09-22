Даже ангел-хранитель не поможет: Глоба предупредила 3 знака зодиака о начале черной полосы в жизни

Тамара Глоба раскрыла сведения о знаках зодиака, предрекающих неприятности с 21 сентября, несмотря на своего ангела-хранителя. Эти знаки должны приготовиться к расстроенным планам и неудачам.

Весы могут столкнуться с турбулентностью на рабочем месте. Возможны потери, поэтому не рекомендуется вкладывать деньги в недостоверные проекты или предоставлять займы.

Козероги не смогут позволить себе насладиться отдыхом и придется отказаться от развлечений. Следует сосредоточиться на делах семьи, друзей и дома. Также нужно быть осторожным на дорогах.

Водолеям стоит быть бдительными, чтобы избежать мошенников и недобросовестных компаний. Звезды рекомендуют избегать авантюр и не ввязываться в сомнительные ситуации, а лучше оставаться наблюдателем со стороны, информирует vnimanie.pro.