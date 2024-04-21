Дьявольская жара настигнет каждого: Вильфанд дал прогноз на лето и осень 2024 года
По прогнозам метеорологов, наступление лета в Ярославской области обещает быть очень жарким: ожидается подъем температуры до +35 градусов.
Специалисты прогнозируют аналогичные сильные жары по всей России в текущем летнем сезоне. Главный синоптик страны Роман Вильфанд утверждает, что зной продержится до начала осени.
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