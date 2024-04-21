Дьявольская жара настигнет каждого: Вильфанд дал прогноз на лето и осень 2024 года

По прогнозам метеорологов, наступление лета в Ярославской области обещает быть очень жарким: ожидается подъем температуры до +35 градусов.

Специалисты прогнозируют аналогичные сильные жары по всей России в текущем летнем сезоне. Главный синоптик страны Роман Вильфанд утверждает, что зной продержится до начала осени.