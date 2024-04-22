Дьявольская жара доберется до каждого: Вильфанд дал прогноз на лето и осень 2024 года

По данным метеорологов, лето обещает быть очень жарким, с температурой до +35 градусов. Эксперты прогнозируют сильные жары по всей России в этом сезоне. Роман Вильфанд, главный синоптик страны, утверждает, что зной будет длиться до начала осени.

В прошлом году сентябрь был удивительно теплым, но в этом году ожидается еще более высокая температура. В то же время, количество осадков может быть значительно больше, чем в прошлом году, который был самым сухим за всю историю наблюдений за погодой.