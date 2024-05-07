«Давайте мобилизуем три миллиона человек»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

Недавно жители Санкт-Петербурга были смущены уведомлениями от местного военкомата, касающимися изменений в условиях военной службы.

Сообщения вызвали серьезные опасения среди призывников и их близких. Однако руководство военкомата быстро разъяснило ситуацию, уточнив, что уведомления относились к изменению возрастного порога для призыва, а не к продолжительности службы.

Это разъяснение успокоило граждан. Представители оборонного комитета и генерал-лейтенант подчеркнули, что мобилизация не актуальна благодаря успешной политике привлечения контрактников. Они также призвали к внимательному подходу к информации, чтобы избежать дезинформации. Уточнения и активное участие руководства подчеркивают важность проверки информации и сохранения спокойствия среди призывников и их семей.