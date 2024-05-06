Жители Санкт-Петербурга недавно столкнулись с путаницей из-за уведомлений, полученных от местного военкомата, что вызвало тревогу среди призывников и их семей. Оповещения касались изменений в условиях военной службы, в частности, 12-месячного срока службы, но руководство военкомата скоро разъяснило, что произошла неверная интерпретация уведомлений.

Согласно уточнению, сообщения не относились к изменению срока службы, а касались изменений возрастного порога для призыва. Это разъяснение значительно снизило уровень беспокойства среди граждан.

Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента, Андрей Картаполов, опроверг слухи о мобилизации, подчеркнув, что количество контрактников полностью удовлетворяет нужды вооруженных сил. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев также подтвердил отсутствие актуальности вопроса мобилизации благодаря успешной политике по привлечению контрактников.

Учитывая модернизацию вооруженных сил, официальные лица призывают граждан быть осторожными и критично относиться к информации, чтобы избежать дезинформации. Разъяснение фактов и оперативное опровержение слухов остаются приоритетом для военных и государственных учреждений.

Эти уточнения и активное руководство подчеркивают важность проверки информации и сохранения спокойствия среди призывников и их семей.