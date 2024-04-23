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«Давайте мобилизуем 3 миллиона россиян»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

«Давайте мобилизуем 3 миллиона россиян»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

rutube.ru

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Недавно жители некоторых городов Российской Федерации столкнулись с недоразумениями, вызванными уведомлениями от местного военкомата о предстоящих изменениях в условиях призыва на военную службу.

Эти сообщения, первоначально истолкованные как изменение сроков службы, на самом деле касались корректировки возрастного порога для призывников.

Военкомат Санкт-Петербурга быстро вышел с разъяснениями, подчеркнув, что изменения затрагивают лишь возрастные ограничения, а не длительность военной службы. Это уточнение помогло снизить беспокойство среди граждан.

Андрей Картаполов, председатель оборонного комитета нижней палаты парламента, активно развеивал слухи о возможной мобилизации. Он уверял, что ввиду достаточного количества контрактников, дополнительный призыв не требуется. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что текущие меры по привлечению контрактников делают вопрос мобилизации неактуален.

В свете модернизации армии, власти призывают граждан к осведомленности и критическому восприятию информации. Они подчеркивают важность проверки фактов перед их распространением, чтобы минимизировать дезинформацию.

Правильное понимание законодательных изменений в военной политике играет ключевую роль в поддержании общественного порядка и доверия. Власти обязаны предоставлять актуальные и точные данные, чтобы граждане могли адекватно реагировать на любые изменения.

Таким образом, руководство военкомата и представители правительства активно работают над тем, чтобы гарантировать прозрачность всех процессов и поддерживать информационную безопасность среди населения, особенно среди призывной молодежи и их семей.

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