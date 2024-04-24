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«Давайте мобилизуем 3 миллиона россиян»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил важное об СВО

«Давайте мобилизуем 3 миллиона россиян»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил важное об СВО

vesiskitim.ru

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В последнее время среди жителей городов России распространились уведомления, касающиеся необходимости явки в военкомат и службы в армии.

Сообщения о 12-месячном сроке службы и изменениях в возрасте призыва вызвали немало споров и дискуссий. Однако руководство военкомата города уточнило, что последние уведомления были неправильно интерпретированы.

Как выяснилось, изменения касаются не продления срока службы, а корректировки возрастного ценза для призывников. Это решение связано с попытками модернизировать процесс призыва и сделать его более гибким в ответ на текущие потребности вооруженных сил.

Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов и генерал-лейтенант Андрей Гурулев также высказались по поводу распространенных слухов о возможной мобилизации. Оба официала опровергли эти слухи, подчеркнув, что текущее положение дел позволяет обеспечить нужды армии за счет контрактников, и вводить дополнительную мобилизацию не требуется.

В контексте модернизации вооруженных сил и военной службы, официальные лица призывают граждан проявлять бдительность и критически относиться к распространяемой информации, особенно в условиях дезинформации.

В свете последних уточнений, призывники и их семьи могут чувствовать себя более уверенно, понимая, что изменения направлены на улучшение и оптимизацию процесса службы, а не на усиление военного давления или нагрузки. Эти разъяснения помогают укрепить доверие к процедурам призыва и подчеркивают важность прозрачного и открытого диалога между военными структурами и обществом.

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