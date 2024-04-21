Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

Подписаться в Telegram

Последние уведомления для призывников в России акцентируют внимание на необходимости явки в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили информацию о 12-месячном сроке службы в армии, который может быть изменен.

Однако руководство военкомата Санкт-Петербурга уточнило, что уведомления неправильно интерпретированы. Сообщения касаются не продления военной службы, а повышения возраста для призыва на службу.

Модернизация вооруженных сил несет призыв к осторожности и обращаться с подозрением к дезинформации. Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов опроверг слухи, подчеркивая, что мобилизация не требуется благодаря наличию достаточного числа контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев зафиксировал, что вопрос мобилизации в настоящее время неактуален.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

день назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

клопы откуда

Новости Татарстана

19 часов назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

сборка корпусной мебели в Москве

Новости Татарстана

день назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

19 часов назад

Объем привлеченных инвестиций Татарстана превысил 1,1 трлн рублей

Новости Казани

19 часов назад

Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»
Лонгриды
2 дня назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Казани

49 минут назад

Талые воды подмыли дорогу к Голубым озерам в Казани

Новости Татарстана

час назад

249 млрд рублей потратили в Татарстане за 2023 год на улучшение дорог

Новости Татарстана

2 дня назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

2 дня назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
2 дня назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

2 дня назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

2 дня назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Новости Татарстана

2 дня назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
5 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»