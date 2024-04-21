Последние уведомления для призывников в России акцентируют внимание на необходимости явки в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили информацию о 12-месячном сроке службы в армии, который может быть изменен.

Однако руководство военкомата Санкт-Петербурга уточнило, что уведомления неправильно интерпретированы. Сообщения касаются не продления военной службы, а повышения возраста для призыва на службу.

Модернизация вооруженных сил несет призыв к осторожности и обращаться с подозрением к дезинформации. Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов опроверг слухи, подчеркивая, что мобилизация не требуется благодаря наличию достаточного числа контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев зафиксировал, что вопрос мобилизации в настоящее время неактуален.