Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление об СВО

«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление об СВО

Подписаться в Telegram

Последние уведомления для призывников в России напоминают о явке в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили письма, уточняющие, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, но может быть изменен. Однако руководство военкомата подчеркнуло, что уведомления не связаны с продлением службы, а касаются увеличения возраста для призыва на службу.

Модернизация военнослужащих подчеркивает необходимость бдительности и недоверия дезинформации. Председатель оборонного комитета Нижней палаты парламента Андрей Картаполов опроверг слухи о мобилизации, отметив достаточное число контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что вопрос мобилизации не актуален.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

21 час назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

есть сетки на вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Интересное в Казани

2 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

обертывание стикс цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей

Новости Татарстана

день назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Новости Татарстана

день назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

Новости Татарстана

23 часа назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля
Лонгриды
18 часов назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

22 часа назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

день назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

день назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
день назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

день назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

Лонгриды

день назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»