«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление об СВО
Последние уведомления для призывников в России напоминают о явке в военкомат.
Жители Санкт-Петербурга получили письма, уточняющие, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, но может быть изменен. Однако руководство военкомата подчеркнуло, что уведомления не связаны с продлением службы, а касаются увеличения возраста для призыва на службу.
Модернизация военнослужащих подчеркивает необходимость бдительности и недоверия дезинформации. Председатель оборонного комитета Нижней палаты парламента Андрей Картаполов опроверг слухи о мобилизации, отметив достаточное число контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что вопрос мобилизации не актуален.
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