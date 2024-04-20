Последние уведомления для призывников в России напоминают о явке в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили письма, уточняющие, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, но может быть изменен. Однако руководство военкомата подчеркнуло, что уведомления не связаны с продлением службы, а касаются увеличения возраста для призыва на службу.

Модернизация военнослужащих подчеркивает необходимость бдительности и недоверия дезинформации. Председатель оборонного комитета Нижней палаты парламента Андрей Картаполов опроверг слухи о мобилизации, отметив достаточное число контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что вопрос мобилизации не актуален.