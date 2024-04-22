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«Давайте мобилизуем 3 миллиона человек»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

«Давайте мобилизуем 3 миллиона человек»: генерал-лейтенант Гурулев заявил важное об СВО

imghub.ru

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В последнее время жители Санкт-Петербурга столкнулись с недопониманием в связи с уведомлениями, полученными от местного военкомата. Эти уведомления касались изменений в условиях военной службы, что вызвало серьезные опасения среди призывников и их семей.

Информация, рассылка которой была проведена недавно, касалась 12-месячного срока службы, который, как предполагалось, может быть изменен. Однако руководство военкомата Санкт-Петербурга быстро прояснило ситуацию, указав на то, что произошла неправильная интерпретация сообщений.

По уточнению, данные уведомления не касались изменения продолжительности военной службы, а были связаны с изменением возрастного порога для призыва. Это разъяснение значительно снизило уровень беспокойства среди граждан.

Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента, Андрей Картаполов, активно опроверг слухи о мобилизации, подчеркивая, что текущее количество контрактников полностью удовлетворяет потребности вооруженных сил. Также генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что вопрос мобилизации в настоящее время неактуален, благодаря успешной политике по привлечению контрактников.

С учетом модернизации вооруженных сил, официальные представители призывают граждан к осторожности и критическому подходу к информации, чтобы избежать дезинформации. Тщательное разъяснение фактов и оперативное опровержение слухов остаются приоритетом для военных и государственных структур.

Эти уточнения и активная позиция руководства подчеркивают важность верификации информации и поддержания спокойствия среди призывников и их семей.

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