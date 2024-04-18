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«Давайте мобилизуем 3 миллиона, а дальше что»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление о мобилизации

«Давайте мобилизуем 3 миллиона, а дальше что»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление о мобилизации

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В России в последние дни призывникам были отправлены уведомления о возможной ответственности за неявку в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили такие уведомления, в которых говорилось о том, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, но возможно его увеличение в будущем.

Однако руководство военкомата Санкт-Петербурга уточнило, что получатели уведомлений неправильно интерпретировали информацию. Письма не касались продления военной службы, а относились к увеличению возраста для призыва на военную службу.

Военные ведомства призывают быть бдительными и не доверять дезинформации. Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов уже прокомментировал слухи, отметив, что в настоящее время мобилизация не требуется, поскольку имеется достаточное количество контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев также подчеркнул, что вопрос мобилизации в настоящее время не стоит перед страной.

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