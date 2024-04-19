Последние уведомления для призывников в России предупреждают о необходимости явки в военкомат.

Жители Санкт-Петербурга получили письма, где говорится, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, но может быть увеличен.

Однако руководство военкомата Санкт-Петербурга уточнило, что получатели уведомлений неправильно истолковали информацию. Письма не связаны с продлением военной службы, а касаются увеличения возраста для призыва на службу.

Модернизация военнослужащих призывает к бдительности и не доверять дезинформации. Председатель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов уже опроверг слухи, подчеркивая, что мобилизация не требуется из-за достаточного числа контрактников. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что вопрос мобилизации не актуален.