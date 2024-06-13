Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Давайте каждому раздадим по миллиарду без отчета»: генерал-лейтенант Гурулев предложил раздать деньги командующим округов

На последнем эпизоде популярного телешоу «60 минут», ведущим которого является Владимир Соловьев, прошло обсуждение, вызвавшее широкий общественный резонанс.

ridus.ru

Подписаться в Telegram

На последнем эпизоде популярного телешоу «60 минут», ведущим которого является Владимир Соловьев, прошло обсуждение, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил выделить значительные средства из государственного бюджета на усиление военных мощностей России через приобретение беспилотников.

По словам Гурулева, каждому командующему военного округа следует выделить по одному миллиарду рублей, а каждому командиру — по половине миллиарда для закупки дронов. Особенностью предложения стало то, что эти средства должны быть предоставлены без необходимости предоставления отчетов о их использовании. Гурулев убежден, что такой подход позволит оперативно нарастить арсенал беспилотных аппаратов и значительно усилить оборону страны.

«У нас огромный бюджет, и я предлагаю использовать его для того, чтобы наши противники были просто ошеломлены количеством и качеством наших беспилотников», — заявил Гурулев в прямом эфире.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

4 часа назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

дезинфекция от тараканов с гарантией москва

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

звукоизоляция самара в Самаре

Новости Татарстана

6 часов назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

12 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

6 часов назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Интересное в Казани

10 часов назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина

Новости Казани

9 часов назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова
Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"
Интересное в Казани
5 часов назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

9 часов назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

10 часов назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания

Новости Казани

11 часов назад

В Казани 12 июня затопило дорогу на перекрестке улиц Глушко и Закиева
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке