На последнем эпизоде популярного телешоу «60 минут», ведущим которого является Владимир Соловьев, прошло обсуждение, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил выделить значительные средства из государственного бюджета на усиление военных мощностей России через приобретение беспилотников.

По словам Гурулева, каждому командующему военного округа следует выделить по одному миллиарду рублей, а каждому командиру — по половине миллиарда для закупки дронов. Особенностью предложения стало то, что эти средства должны быть предоставлены без необходимости предоставления отчетов о их использовании. Гурулев убежден, что такой подход позволит оперативно нарастить арсенал беспилотных аппаратов и значительно усилить оборону страны.