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«Давайте каждому дадим по миллиарду без отчета»: генерал-лейтенант и депутат Гурулев предложил раздать деньги командующим округов

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев выдвинул идею о значительных инвестициях в военные мощности страны за счет госбюджета.

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В последнем выпуске телешоу «60 минут» прошло обсуждение предложения, вызвавшего значительный общественный интерес. Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев выдвинул идею о значительных инвестициях в военные мощности страны за счет госбюджета.

Гурулев предложил выделить средства на приобретение беспилотников, считая, что каждому командующему военного округа следует предоставить один миллиард рублей, а каждому командиру — полмиллиарда рублей. Особенность этого предложения заключается в том, что средства должны быть выделены без требования предоставления отчетов об их использовании, что, по мнению Гурулева, ускорит процесс наращивания арсенала беспилотников и укрепит оборонные способности страны.

Во время шоу Андрей Гурулев подчеркнул значительные возможности государственного бюджета и предложил направить их на развитие арсенала беспилотников, чтобы произвести сильное впечатление на потенциальных противников России своим количеством и качеством. Это заявление вызвало живую реакцию среди аудитории и экспертов, обсуждавших потенциальные последствия такого шага в контексте текущих оборонных и политических вызовов.

Эта тема актуализирует важные вопросы о балансе между прозрачностью государственных расходов и необходимостью оперативного реагирования на современные военные угрозы. Общество и экспертное сообщество продолжат следить за развитием этой инициативы, оценивая ее возможное влияние на оборонную стратегию России.

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