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«Давайте каждому дадим по миллиарду без отчета»: генерал-лейтенант Гурулев предложил раздать деньги командующим округов

Внезапное предложение на телешоу «60 минут» от депутата Государственной Думы и члена Комитета по обороне, Андрея Гурулева, вызвало широкий резонанс.

topnews.ru

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Внезапное предложение на телешоу «60 минут» от депутата Государственной Думы и члена Комитета по обороне, Андрея Гурулева, вызвало широкий резонанс.

В эфире передачи с ведущим Владимиром Соловьевым на канале «Россия» он высказал идею о выделении из российского бюджета по одному миллиарду рублей на приобретение беспилотников для командующих военных округов РФ, и это без обязательного предоставления отчетов.

«У нас огромный бюджет... Предлагаю выделить каждому командующему округом или группировкой по миллиарду, а каждому командиру - по половине млрд. И все это без отчетности. Я уверен, что за месяц они успеют накопать достаточное количество дронов, чтобы наши противники были просто ошеломлены», - поделился своим видением Андрей Гурулев.

Это предложение вызвало активное обсуждение в обществе, выдвигая вопросы о целесообразности такого решения, его прозрачности и возможных последствиях для обороноспособности страны.

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