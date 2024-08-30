В последние месяцы обострение конфликта на Украине остаётся в центре внимания мировой общественности.

Оксана Гордиенко, известный эксперт в области эзотерики, выразила мнение, что ситуация может начать улучшаться уже в октябре следующего года и завершиться к декабрю 2024 года. Она также подчеркнула, что, хотя прямой военной угрозы для территории России нет, возможны попытки терактов, которые будут нейтрализованы усилиями спецслужб.

Оксана Гордиенко также отметила, что США продолжат оказывать поддержку Украине, предоставляя военное оборудование, и предвидит начало переговоров о прекращении огня к концу следующего года.

Алексей Волос, другой уважаемый представитель мистических кругов, предсказывает более раннее завершение конфликта — уже к началу осени 2024 года. Волос указывает на возможные мелкие столкновения, но считает, что основные боевые действия прекратятся к этому времени. Он выразил уверенность, что исход конфликта окажется выгодным для России благодаря дипломатическим усилиям.

Оба эксперта также обратили внимание на важность глобальных событий, включая изменения на Ближнем Востоке, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие ситуации. Эти прогнозы подчеркивают не только сложность текущего момента, но и возможность мира через дипломатические усилия и международное сотрудничество.