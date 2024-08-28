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«Дата точная, СВО завершится»: шаман-мистик и астролог предрекли, когда ждать конца конфликта

Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные сво...

islamnews.ru

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Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные своими исследованиями в области шаманизма и предсказаний, представили свои взгляды на развитие событий в Российской Федерации и Украине.

Их уникальные прогнозы о будущем этих стран привлекают внимание к новым возможностям для достижения мира и стабильности в регионе.

Мнение Оксаны Гордиенко о будущем России

Оксана Гордиенко предсказывает, что Россия сможет уклониться от масштабных военных действий в ближайшее время. Однако, она указывает на возможные террористические угрозы, которые могут возникнуть. Гордиенко уверена, что конфликт в Украине завершится к концу 2024 года, причем значительные положительные изменения начнутся уже в октябре текущего года. Она также отмечает, что американская поддержка Украины может способствовать заключению мирных соглашений в течение этого года.

Алексей Волос о прекращении конфликта

Алексей Волос делится своим видением окончания активных боевых действий на Украине в начале осени текущего года. По его мнению, конфликт завершится на условиях, которые окажутся выгодными для России. Волос также выражает уверенность в том, что уникальные способности некоторых людей помогут предотвратить крупные террористические акты на территории России.

Общий взгляд на мирное разрешение

Гордиенко и Волос одинаково подчеркивают важность нахождения мирного решения для текущих кризисов. Их предсказания предлагают различные стратегии, которые могут использоваться для уменьшения напряженности в регионе. Эти стратегии подчеркивают необходимость инновационных подходов в дипломатии и управлении конфликтами.

Эти новые предсказания открывают дискуссию о том, как нестандартные методы и предсказательные практики могут быть интегрированы в процессы мирного урегулирования и как они могут помочь в формировании более стабильного и мирного будущего для всех затронутых сторон.

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