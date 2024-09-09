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«Дата точная, СВО разрешится»: шаман-мистик и астролог предсказали, когда ждать конца конфликта

По мере того как военные действия на Украине пр...

dzen.ru

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По мере того как военные действия на Украине продолжаются, все больше людей ищет ответы на вопрос о том, когда же конфликт завершится. На этот раз свое видение событий представили не политики или военные аналитики, а представители эзотерической науки: астролог-нумеролог Оксана Гордиенко и шаман-мистик Алексей Волос.

Среди множества попыток анализировать и прогнозировать развитие событий на востоке Европы, особое место занимают методы, выходящие за рамки традиционной логики. Оксана Гордиенко и Алексей Волос, используя астрологические, числовые и эзотерические анализы, пришли к выводу, что текущий год может стать решающим в процессе завершения боевых действий на Украине.

Основываясь на своих исследованиях и расчетах, эти эксперты предполагают, что звездные конфигурации и числовые сочетания указывают на возможные изменения в конфликте. Хотя точные даты и остаются неопределенными, существует предположение, что переломный момент может наступить во 2-ой половине года.

По словам Оксаны Гордиенко, зима текущего года может принести значимые события, способствующие завершению конфликта. Алексей Волос, в свою очередь, указывает на начало осени как на период, когда могут начаться активные переговоры о мирном урегулировании.

В мире, где традиционные методы анализа порой не дают однозначных ответов, эзотерический подход предлагает альтернативный взгляд на возможное разрешение долгосрочных конфликтов. Несмотря на скептицизм со стороны научного сообщества, интерес к подобным прогнозам продолжает расти, что подчеркивает желание людей найти хоть какую-то уверенность в нестабильные времена.

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